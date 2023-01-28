Кто сейчас нужен в армии, и детали о мобилизации: в ВСУ ответили на топ-вопросы

Сейчас ВСУ больше нуждаются в специалистах для новых образцов вооружения. Их Украина получит от государств-союзниц.

Роман Горбач – начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ – рассказал детали. Он подчеркнул, что армия сейчас нуждается в специалистах для новых образцов вооружения и для пополнения потерь.

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Волн мобилизации – нет

Кроме того, в ВСУ отметили, что никаких волн мобилизации нет. Она началась еще 24 февраля 2022 и продолжается.

Горбач отметил, что на первоочередном этапе очереди были очень большими. Тогда территориальные центры не справлялись с очередями добровольцев. В то же время по состоянию на январь 2023 года объемы мобилизации в разы уменьшились.

Как происходит процесс призывания

Горбач отметил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Людей, ранее не прошедших службу, могут призвать исключительно в учебные центры. Там их обучают для определенных специальностей. А только тогда – отправляют в воинские части на конкретные должности.

Сразу отправиться в боевые воинские части могут только люди, у которых есть опыт военной службы, а также непродолжительный перерыв в прохождении службы.

Военный учет в Украине вели в мирное время. Пока его продолжают вести. Горбач объяснил, что без учета военнообязанных в запасе не смогли провести мобилизацию.

Всех людей, которых вызыват в территориальные центры комплектования, ждут только с целью уточнения военно-учетных данных.

И только после того, если он подлежит мобилизации, этот гражданин отправляется на медицинскую комиссию, и в случае пригодности к военной службе только в том случае его могли мобилизовать,

– говорится в сообщении.

Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

Валерий Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов. Главнокомандующий ВСУ получил деньги в наследство от Григория Степанца – украинца, проживавшего в США.

Залужный отметил, что всю жизнь отдал ВСУ и ни мгновения не колебался, что делать с наследством.