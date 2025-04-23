Что делать, если отменили бронирование: юрист объяснил, как защитить свои права

В Украине действует всеобщая мобилизация и введено военное положение. Военнообязанные мужчины, которые получают повестки, подлежат призыву. В то же время некоторые граждане имеют право на отсрочку от мобилизации – бронь.

Однако бывают случаи, когда бронирование могут аннулировать. Юрист практики военного права компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в интервью для "РБК-Украина" объяснил, как действовать в таком случае, пишет 24 Канал.

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Что делать, если отменили бронирование от мобилизации

Если ваше бронирование от мобилизации отменено, прежде всего проверьте статус вашего работодателя.

Если ваше предприятие все еще считается критическим (зарплата от 20 000 грн и без долгов), работодатель должен повторно забронировать вас через Дію в течение 72 часов,

– отметил юрист.

Если предприятие потеряло критический статус и больше не может бронировать работников, действовать придется самостоятельно.

Когда обращаться в ТЦК и СП

В некоторых случаях вопросы бронирования решаются через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Основания для обращения:

отмена бронирования в системе Резерв+ из-за ошибок или несоответствия в документах;

розыск или другие причины.

В таком случае обратитесь в ТЦК с подтверждением, что вы работаете на критически важном предприятии. Михаил Лобунько советует делать это вместе с адвокатом.

Если официально бронирование вам в Резерв+ не предоставлено, то есть риски злоупотреблений,

– уточнил он.

Можно ли обжаловать отмену бронирования

По словам юриста, если бронирование было отменено ошибочно или из-за возможных злоупотреблений, необходимо обратиться за юридической помощью.

Также есть возможность обжаловать решение об отмене бронирования от мобилизации в судебном порядке – особенно если у вас есть доказательства нарушений.

Заметим, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что Резерв+ теперь будет присылать пуш-уведомления, если человека подали в розыск.