У границы только с документом: в Кабмине рассказали о новых правилах для военнообязанных
Источник:Тарас Мельничук
Военнообязанные мужчины в Украине должны соблюдать нормы пребывания в пограничной полосе. Законодатели обновили соответствующие правила.
В связи с мобилизацией и военным положением, введенными из-за агрессии России, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ, в частности, когда они находятся в пределах пограничной полосы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Обязательный документ в зоне границы
Изменения в Положение о пограничном режиме были внесены для соответствия закону №3633-IX.
Теперь, во время мобилизации и военного положения, на мужчин призывного возраста возложена обязанность – иметь при себе военно-учетный документ
Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации кроме целевой, действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ.
Очевидно, эти меры направлены на обеспечение надлежащего контроля за военнообязанными. Военный документ может быть как в бумажной, так и электронной форме.
Вспомним, что прошло уже три месяца с того, как приняли закон о мобилизации. Нардеп Федор Вениславский объяснил, что целью законодательных изменений было провести учет всех военнообязанных, которые есть в стране.
По словам чиновника, удалось достичь поставленной цели. Теперь представители ТЦК имеют более обширную картину относительно мобилизационного ресурса и резерва.