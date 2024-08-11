У границы только с документом: в Кабмине рассказали о новых правилах для военнообязанных

Военнообязанные мужчины в Украине должны соблюдать нормы пребывания в пограничной полосе. Законодатели обновили соответствующие правила.

В связи с мобилизацией и военным положением, введенными из-за агрессии России, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ, в частности, когда они находятся в пределах пограничной полосы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Обязательный документ в зоне границы

Изменения в Положение о пограничном режиме были внесены для соответствия закону №3633-IX.

Теперь, во время мобилизации и военного положения, на мужчин призывного возраста возложена обязанность – иметь при себе военно-учетный документ

Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации кроме целевой, действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ.

Очевидно, эти меры направлены на обеспечение надлежащего контроля за военнообязанными. Военный документ может быть как в бумажной, так и электронной форме.

Вспомним, что прошло уже три месяца с того, как приняли закон о мобилизации. Нардеп Федор Вениславский объяснил, что целью законодательных изменений было провести учет всех военнообязанных, которые есть в стране.

По словам чиновника, удалось достичь поставленной цели. Теперь представители ТЦК имеют более обширную картину относительно мобилизационного ресурса и резерва.