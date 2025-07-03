Какие есть виды повесток и где их могут вручить

В Украине сейчас существует 4 вида повесток. Впрочем, одну из них во время военного положения не вручают.

Об этом сообщает 24 Канал. Рассказываем, какие есть виды повесток, и где именно их могут вручить.

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Какие есть виды повесток в Украине

В действующем законодательстве не определено место, где должна вручаться повестка. Поэтому фактически ее могут выдать где угодно. Например, по месту жительства военнообязанного, учебы, работы, также на улицах, остановках, блокпостах и в общественных местах.

Виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное распоряжение.

Обратите внимание! Во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. Соответствующие изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" были внесены в октябре 2022 года. Итак, повестку на срочную службу не вручают.

Какие есть виды повесток в Украине / Инфографика 24 Канала