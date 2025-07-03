Про це повідомляє 24 Канал. Розповідаємо, які є види повісток, і де саме їх можуть вручити.

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Які є види повісток в Україні

У чинному законодавстві не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Тож фактично її можуть видати будь-де. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, навчання, роботи, також на вулицях, зупинках, блокпостах й у громадських місцях.

Види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Відповідні зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" були внесені у жовтні 2022 року. Отже, повістку на строкову службу не вручають.