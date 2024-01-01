Так к украинцам, которые намеренно уклоняются от службы в Вооруженных Силах Украины, будут применять "временные меры". В частности, эти люди будут вноситься в реестр должников.

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Какие ограничения могут ожидать уклоняющихся после принятия законопроекта

Согласно предложениям, изложенным в законопроекте №10378, военнообязанных, которые умышленно не явились в военкомат, внесут в реестр должников Их также будут ожидать определенные ограничения.

В соответствии с проектом закона уклоняющихся ожидают следующие ограничения:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказы в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства;

В то же время, известно, что эти временные меры аннулируют после сообщения от руководителя ТЦК.

Кроме того, в проекте закона также содержатся и ограничения в отношении мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины. Если этот законопроект будет принят народными депутатами, то паспорта этим украинцам будут делать только после того, как они предъявят военно-учетные документы.

Какие изменения ждут уклоняющихся в случае принятия законопроекта об изменениях в мобилизации / Документ законопроекта

Обратите внимание! Все нормы и ограничения, содержащиеся в законопроекте об изменениях к мобилизации, являются лишь предложениями. Ведь до принятия этого проекта закона содержание соответствующих ограничений и норм может измениться, поскольку народные депутаты могут вносить и обсуждать свои правки.

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