Так до українців, які навмисно ухиляються від служби у Збройних Силах України застосовуватимуть "тимчасові заходи". Зокрема, цих людей вноситимуть у реєстр боржників.

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Які обмеження можуть чекати ухилянтів після ухвалення законопроєкту

Відповідно до пропозицій, які викладені у законопроєкті №10378, військовозобов'язаних, які навмисне не з'явилися до військкомату, внесуть до реєстру боржників. На них також очікуватимуть певні обмеження.

Відповідно до проєкту закону на ухилянтів чекають такі обмеження:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави;

Водночас відомо, що ці тимчасові заходи анулюють після повідомлення від керівника ТЦК.

Крім того, у проєкті закону також містяться й обмеження щодо чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за межами України. Якщо цей законопроєкт ухвалять народні депутати, то паспорти цим українцям робитимуть лише після того, як вони пред'являть військово-облікові документи.

Які зміни чекають на ухилянтів у разі прийняття законопроєкту про зміни у мобілізації / Документ законопроєкту

Зверніть увагу! Усі норми й обмеження, які наразі містяться у законопроєкті про зміни до мобілізації, наразі є лише пропозиціями. Адже до прийняття цього проєкту закону зміст відповідних обмежень і норм може ще змінитися, оскільки народні депутати можуть вносити й обговорювати свої правки.

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