Мобилизация в Украине: когда для студентов не действует отсрочка

В Украине действует общая мобилизация и военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения России. В это время повестки получают все мужчины призывного возраста. Однако есть исключения, когда военнообязанные могут получить отсрочку.

В их числе и студенты. Однако в законе предусмотрены условия, когда отсрочка не действует. Больше об этом – читайте на 24 канале.

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Согласно действующему законодательству Украины, студенты не призываются на военную службу. То есть мобилизовать не могут:

соискателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистенты-стажеры,

аспиранты,

докторанты.

Правда, это касается только обучающихся на дневной или дуальной форме обучения. На заочников отсрочка не распространяется. Но есть период, когда она бездействует даже для упомянутых выше категории.

Когда студента могут мобилизовать

Студенты, окончившие бакалавриат перед поступлением в магистратуру, временно не являются студентами, поэтому на них не распространяется право получения отсрочки от мобилизации, поскольку формально в этот период они не являются соискателями образования. То есть до включения их в списки студентов магистратуры они не подпадают под отсрочку и могут быть мобилизованы.

Если студент хочет проходить службу, то отсрочка не может помешать ему. Такому студенту достаточно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и написать заявление о желании быть добровольцем.

После этого военкомат посылает сообщение в его учебное заведение, и он автоматически, без заявления студента, предоставляет ему академический отпуск на время прохождения службы. Если студент не хочет быть мобилизованным, при получении повестки ему необходимо в военкомате подать справку об обучении.

Мобилизация в Украине: главное

Президент Владимир Зеленский продлил срок действия общей мобилизации в Украине, по меньшей мере, до февраля 2022 года. В то же время, мобилизовать могут не каждого украинца, ведь есть ряд исключений. В частности, говорится о мужчинах, которым уже исполнилось 60 лет.

Также мужчины могут получить отсрочку в следующих случаях:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр анонсировала изменения в проведении мобилизации после Нового года. Об изменениях в мобилизации будут говорить публично, но впоследствии.