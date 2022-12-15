Серед них і студенти. Однак у законі передбачені умови, коли відстрочка не діє. Більше про це – читайте у 24 каналі.

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Згідно з чинним законодавством України, студенти не призиваються на військову службу. Тобто мобілізувати не можуть:

здобувачів професійної (професійно-технічної),

професійної вищої та вищої освіти,

асистенти-стажери,

аспіранти,

докторанти.

Щоправда, це стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання. На заочників відстрочка не поширюється. Але є період, коли вона не діє навіть для згаданих вище категорії.

Коли студента таки можуть мобілізувати

Студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, тимчасово не є студентами, тому на них не поширюється право отримання відстрочки від мобілізації, оскільки формально у цей період вони не є здобувачами освіти. Тобто до включення їх до списків студентів магістратури вони не підпадають під відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Якщо студент бажає проходити службу, то відстрочка не може перешкодити йому. Такому студенту достатньо прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та написати заяву про бажання бути добровольцем.

Після цього військкомат надсилає повідомлення до його навчального закладу, і він автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час проходження служби. Якщо студент не бажає бути мобілізованим, при отриманні повістки йому необхідно у військкоматі подати довідку про навчання.

Мобілізація в Україні: головне

Президент Володимир Зеленський продовжив термін дії загальної мобілізації в Україні щонайменше до лютого 2022 року. Водночас мобілізувати можуть не кожного українця, адже є низка винятків. Зокрема, мовиться про чоловіків, яким вже виповнилося 60 років.

Також чоловіки можуть отримати відстрочку у таких випадках:

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я;

для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр анонсувала зміни у проведенні мобілізації після Нового року. Про зміни у мобілізації говоритимуть публічно, але згодом.