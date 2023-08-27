Когда мужчина может отказаться от получения повести: юрист указал, на что обратить внимание

Во время всеобщей мобилизации повестки в Украине могут вручать в любом месте. Однако при определенных условиях от получения можно отказаться.

Юрист Сергей Савинский рассказал, какие данные следует проверить в повестке. Кроме того, объяснил, при каких условиях ее можно не принимать.

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Когда возможен отказ от повестки

Прежде всего, юрист отметил, что форма повестки утверждена и имеет четкие требования к оформлению. В декабре 2022 года Кабмин утвердил новый Порядок организации и ведения военного учета, где предусмотрена, в том числе, и форма обновленной повестки.

Важно знать, что повестка – это исключительно письменный документ, выдаваемый на имя конкретного лица, то есть военнообязанного. В нем должна быть указана обязанность такого лица явиться в ТЦК и СП (бывшие военкоматы).

"В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество лица, на которое выписывают этот документ. Также должно быть указано, где проживает данное лицо. Однако паспортные данные не указываются", – отметил юрист.

Однако если в заполненной повестке есть ошибки, те или иные данные указаны неправильно, такой документ не несет за собой последствий в виде штрафа, подчеркнул Савинский.

Да, такой документ можно не брать, но здесь есть важный момент. Если повестка составлена не в соответствии с типичной формой – значит, там действительно многое существенно отличается. Однако, если в повестке, скажем, только союз "и" заменили на "i" или предлог "в" заменили на предлог "у", то это не означает, что повестка не соответствует форме. Такие мелкие нюансы не влияют на действительность документа,

– подчеркнул юрист.

Если же в повестке существенно изменены конструкции и формулировки (например, есть требования взять с собой вещи, не предусмотренные типичной формой повестки), то этот документ, по словам юриста, можно проигнорировать.

Если даже такой документ вам вручат, то игнорирование такого документа не возлагает на человека каких-либо негативных последствий. Но обращаю внимание, что это только в случае, если в документе существенные отклонения от основной утвержденной формы повестки,

– подчеркнул Сергей Савинский.

Есть и другие ситуации, когда повестку можно не брать. В частности, когда:

данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные личные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное лицо, у которого нет печати или определенные данные вносили при вас, а заполняли ранее.

Какие есть виды повесток / Инфографика 24 Канала