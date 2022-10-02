Мобилизация в Украине: какую категорию работников можно забронировать онлайн

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Впрочем, есть определенные категории военнообязанных, которые можно забронировать. Как это сделать онлайн?

Во время действия военного положения продолжают вручать повестки, приглашая в военкоматы. Если вас на предприятии смогли забронировать, то беспокоиться по этому поводу не стоит. Мы же расскажем, кто может осуществить эту процедуру онлайн.

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Кого могут забронировать от мобилизации онлайн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запустило специальный электронный сервис. Он получил название Кабинет запросов на бронирование военнообязанных.

Соответствующий кабинет, подчеркнул госсекретарь министерства Виктор Канцурак, был создан для упрощения бронирования. С его помощью можно не только подать заявку, но и получить ускоренную обработку. Но это касается только сотрудников агропромышленного комплекса, как вы уже поняли.

Как подать заявку на бронь онлайн

Сначала необходимо зайти в кабинет запросов на бронирование.

После этого авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это позволит войти в личный кабинет и получить пошаговую инструкцию.

При первой авторизации рекомендуется заполнить и сохранить регистрационные данные. Для этого следует выбрать карту "Профиль организации".

После внесения соответствующей информации начните формировать запрос на бронирование или разбронирование. Заметим, что система не позволяет вносить военно-учетные специальности, которые невозможно забронировать.

После формирования запроса подпишите его с помощью КЭП. Сразу после этого вашу заявку автоматически отправят на рассмотрение Минагрополитики.

Впоследствии в личном кабинете вы сможете увидеть информацию о статусе этого запроса. Если его рассмотрят успешно, то возле него будет висеть надпись "Рассмотрено". Если же поступит отказ – будет отображаться его причина.

Заметим, что бронирование сотрудников аграрного сектора работает в тестовом режиме. Следовательно, следует понимать, что могут возникать определенные перебои с его работой.

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