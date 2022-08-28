Кого из родителей и опекунов детей не могут забрать в армию

В Украине продолжается военное положение, а с ним и мобилизация. Согласно закону, есть много исключений для родителей и опекунов несовершеннолетних детей.

Призову в армию не подлежат восемь категорий родителей. Об этом подробнее расскажет 24 канал.

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Кто из родителей и опекунов детей не подлежит мобилизации

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет – такие украинцы могли быть призваны по собственному желанию, но за неимением разъяснений часть из них были вызваны в военкоматы и отправлены на фронт;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы.

Также мобилизации не подлежат женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с болезнью из списка:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

ребенок, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность.

Сколько украинцев могут еще мобилизовать

Кабинет Министров Украины расширил список категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения.

Выезжать за границу будет позволено:

мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах,

а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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