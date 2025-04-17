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24 Канал Новости Украины Мобилизация 2025: кто и почему может потерять отсрочку
17 апреля, 13:46
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Мобилизация 2025: кто и почему может потерять отсрочку

Полина Буянова
Основні тези
  • Отсрочка от мобилизации может быть отменена в случаях завершения срока ее действия, потери учреждением статуса критически важного или прекращения деятельности предприятия.
  • Дополнительные основания для отмены отсрочки включают увольнение работника, временное прекращение трудового договора, а также обоснованные представления от руководителей учреждений через Дию.

Отсрочка от мобилизации для работников критически важных учреждений в некоторых случаях может быть отменена. В законе определен ряд оснований для этого – от завершения срока действия отсрочки до потери учреждением соответствующего статуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто и почему может потерять отсрочку

Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована в следующих случаях:

  • после завершения срока ее действия;

  • в случае прекращения критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ или оказания услуг для нужд Вооруженных Сил Украины или других военных формирований;

  • в случае лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важной соответствующим государственным органом, что ранее предоставил такой статус;

  • в случае ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения;

  • при увольнении военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения (кроме случаев перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия);

  • в случае временного прекращения действия трудового договора между военнообязанным и критически важным предприятием или учреждением;

  • на основании обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа или органа местного самоуправления через Дию;

  • на основании обоснованного представления руководителя критически важного предприятия или учреждения через Дию, но не чаще одного раза в пять календарных дней;

  • в случае предоставления военнообязанному отсрочки на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

  • после прекращения действия заключенного договора (контракта) или завершения срока назначения – в случае работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с международными договорами;

  • в случае невыполнения оператором противоминной деятельности работ по гуманитарному разминированию в течение шести месяцев по сертифицированному процессу – по данным Центра противоминной деятельности;

  • в случае несоответствия военнообязанного требованиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;

  • в случае увольнения священнослужителя с должности – на основании электронного представления от Государственной службы по этнополитике и свободе совести, сформированного на основе информации, представленной соответствующей религиозной организацией;

  • в случае исключения предприятия или его работника из состава бригады поставщиков электронных коммуникационных услуг и построения сетей по технологии xPON.

Важно! В случае изменения или потери оснований, на которых была предоставлена отсрочка, она также подлежит отмене.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.