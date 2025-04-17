Мобилизация 2025: кто и почему может потерять отсрочку

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована в следующих случаях:

после завершения срока ее действия;

в случае прекращения критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ или оказания услуг для нужд Вооруженных Сил Украины или других военных формирований;

в случае лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важной соответствующим государственным органом, что ранее предоставил такой статус;

в случае ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения;

при увольнении военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения (кроме случаев перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия);

в случае временного прекращения действия трудового договора между военнообязанным и критически важным предприятием или учреждением;

на основании обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа или органа местного самоуправления через Дию;

на основании обоснованного представления руководителя критически важного предприятия или учреждения через Дию, но не чаще одного раза в пять календарных дней;

в случае предоставления военнообязанному отсрочки на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

после прекращения действия заключенного договора (контракта) или завершения срока назначения – в случае работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с международными договорами;

в случае невыполнения оператором противоминной деятельности работ по гуманитарному разминированию в течение шести месяцев по сертифицированному процессу – по данным Центра противоминной деятельности;

в случае несоответствия военнообязанного требованиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;

в случае увольнения священнослужителя с должности – на основании электронного представления от Государственной службы по этнополитике и свободе совести, сформированного на основе информации, представленной соответствующей религиозной организацией;