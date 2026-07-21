Мобилизация по-новому: кому отсрочка продлится автоматически, а кому – нет
В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. В большинстве случаев гражданам не нужно повторно подавать заявления или обращаться в центры предоставления административных услуг.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Кто получит автоматическое продление отсрочки?
В Министерстве обороны сообщили, что автоматически могут быть продлены более 90% всех действующих отсрочек. Система самостоятельно проверяет информацию в государственных реестрах и, если основания для отсрочки остаются актуальными, продлевает срок ее действия без каких-либо дополнительных обращений со стороны военнообязанного.
Автоматический механизм работает независимо от того, каким способом человек оформлял отсрочку. Это может быть как приложение "Резерв+", так и центр предоставления административных услуг. При этом приложение не продлевает отсрочку самостоятельно, а лишь отображает информацию, содержащуюся в государственном реестре.
Без подачи новых документов отсрочку могут получить представители 22 категорий граждан. Среди них:
люди с инвалидностью,
временно непригодные к военной службе,
многодетные родители,
одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет,
родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями,
опекуны недееспособных лиц, лица, ухаживающие за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью,
студенты,
аспиранты,
преподаватели высших и профессиональных учебных заведений,
учителя школ,
родственники погибших или пропавших без вести защитников,
военнослужащие, освобожденные из плена,
граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы.
Алгоритм проверяет информацию в государственных информационных системах и определяет, сохраняется ли у человека право на отсрочку. Если все необходимые данные подтверждаются, срок ее действия автоматически продлевается.
По завершении проверки пользователи "Резерв+" получат соответствующее уведомление. Актуальную информацию можно будет просмотреть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.
В некоторых случаях вместо конкретной даты окончания может быть указана формулировка "до завершения мобилизации". Это означает, что отсрочка будет действовать в течение действующего срока мобилизации, а после его продления также автоматически будет продлена, если основания для этого не изменятся.
Кому могут не продлить отсрочку автоматически?
В Министерстве обороны отмечают, почему автоматическое продление может не состояться из-за отсутствия или неполноты информации в государственных реестрах.
Чаще всего это касается лиц, у которых родители имеют инвалидность I или II группы, людей, осуществляющих уход за тяжелобольными членами семьи, многодетных родителей, а также родителей детей с инвалидностью.
В таких случаях право на отсрочку не теряется автоматически. Обычно достаточно обновить или исправить информацию в соответствующих государственных реестрах, после чего система сможет подтвердить основания для продления отсрочки.