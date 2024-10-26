Кому не надо идти в ТЦК до конца 2024 года: в Генштабе назвали условие

Согласно новому закону о мобилизации, все мужчины от 18 до 60 лет должны были до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК. Однако для определенных категорий есть исключения.

Так, кому не обязательно идти в ТЦК для обновления данных, ранее объяснил представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко в интервью NV.

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Кому не нужно идти в ТЦК

Представитель Генштаба отметил, если гражданин в возрасте от 18 до 60 лет исключен из воинского учета и это указано в соответствующих государственных реестрах, в его военном билете, ему не нужно приходить в ТЦК для обновления своих данных.

В то же время полковник подчеркнул, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый человек должен иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими отметками.

Если в этом документе нет отметки, что он исключен из воинского учета, то при проверке этих документов к этому гражданину возникнут вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения,

– подчеркнул Юрий Глущенко.

Поэтому если человек был исключен из воинского учета, но соответствующей записи в военном билете нет, придется обратиться в ТЦК, чтобы получить его.