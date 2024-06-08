Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу нового закона. Это можно сделать в частности по вызову, то есть после вручения повестки.

Читайте также Украинцам за рубежом теперь не обязательно возвращаться в Украину, чтобы стать на воинский учет

Кто может вручать повестки

В соответствии с Постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года № 560 повестки имеют право вручать:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки – в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов – в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) – на всей территории Украины.

Важно! В новом законе о мобилизации определен конкретный перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Подробнее об этих категориях граждан – читайте в материале.

Мобилизация в Украине: последние новости