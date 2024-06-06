Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 2024 году планируется мобилизовать 500 тысяч человек. Однако в дальнейшем озвучивались существенно меньшие цифры.

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Сколько украинцев планируют мобилизовать

Народный депутат Украины и заместитель главы комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко объяснил, что во время планирования контрнаступления под руководством Главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч человек. Однако тогда задерживалась помощь от западных партнеров.

И когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, который не предусматривал привлечения такого большого количества новых военных,

– сказал нардеп.

Важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для обучения и содержания.

Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100 – 110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев,

– заявил Руслан Горбенко.

Важно! В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Важны не только военные специальности, но и гражданские, которые необходимы, чтобы налаживать быт и логистику для качественного ведения боевых действий.

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