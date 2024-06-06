Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 2024 году планируется мобилизовать 500 тысяч человек. Однако в дальнейшем озвучивались существенно меньшие цифры.
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Сколько украинцев планируют мобилизовать
Народный депутат Украины и заместитель главы комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко объяснил, что во время планирования контрнаступления под руководством Главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч человек. Однако тогда задерживалась помощь от западных партнеров.
И когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, который не предусматривал привлечения такого большого количества новых военных,
– сказал нардеп.
Важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для обучения и содержания.
Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100 – 110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев,
– заявил Руслан Горбенко.
Мобилизация в Украине: последние новости
- С 18 мая свои учетные данные уже обновили 1,6 миллиона украинцев. Большинство сделали это именно через приложение Резерв+. Данные также уже обновили более 18 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом. Преимущественно те, кто живет в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США.
- Также стало известно, что в приложении Резерв+ в будущем планируют добавить функцию онлайн-ректрутинга. Военнообязанные украинцы смогут просмотреть вакансии и подать заявку.
- Сейчас предприятия могут резервировать до 50% своих военнообязанных работников. Предприятия, которые обеспечивают оборону, а также оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, могут бронировать до 100% своих военнообязанных сотрудников по отдельному постановлению Кабмина.