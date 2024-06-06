Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у 2024 році планується мобілізувати 500 тисяч осіб. Однак надалі озвучували суттєво менші цифри.

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Скількох українців планують мобілізувати

Народний депутат України та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, що під час планування контрнаступу під керівництвом Головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб. Однак тоді затримувалася допомога від західних партнерів.

І коли новим Головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових,

– сказав нардеп.

Важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання й утримання.

Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100 – 110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців,

– заявив Руслан Горбенко.

Важливо! У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Важливими є не лише військові спеціальності, але й цивільні, які необхідні, щоб налагоджувати побут та логістику для якісного ведення бойових дій.

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