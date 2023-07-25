Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кто не подлежит службе из-за состояния здоровья – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Мобилизация продолжается летом: что известно о возможном введении єБронювання

Кто в Украине не подлежит мобилизации из-за состояния здоровья

Мужчины, которые имеют:

умственную отсталость,

шизофрению,

отсутствие конечности,

слепоту,

глухоту.

Кроме этого, мобилизовать не могут мужчин с такими заболеваниями:

расстройства поведения и психики,

болезни нервной системы,

онкологические заболевания,

ВИЧ-инфекция,

болезни органов зрения,

заболевания органов слуха,

патологии мочеполовой системы,

заболевания системы кровообращения,

гепатиты,

заболевание дыхательной системы,

болезни пищеварительной системы,

заболевание костей.

Закон об увольнении военных в запас после решения ВЛК

Напомним, что президент Владимир Зеленский принял закон, касающийся временной непригодности к службе. В ВСУ объяснили, как отныне будут увольнять военных в запас после решения комиссии.

Так, закон совершенствует положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и распределяет его на мирный и особый период. Закон позволяет увольнять в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев тех военнослужащих, которые были признаны военно-больничной комиссией непригодными к службе во время действия военного положения.

Теперь ВЛК может принимать решение о временной непригодности военнослужащего в случае, если его травма или результаты оперативного вмешательства требуют времени для восстановления от 6 до 12 месяцев.