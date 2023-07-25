Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кто не подлежит службе из-за состояния здоровья – расскажет 24 Канал.

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Кто в Украине не подлежит мобилизации из-за состояния здоровья

Мужчины, которые имеют:

  • умственную отсталость,
  • шизофрению,
  • отсутствие конечности,
  • слепоту,
  • глухоту.

Кроме этого, мобилизовать не могут мужчин с такими заболеваниями:

  • расстройства поведения и психики,
  • болезни нервной системы,
  • онкологические заболевания,
  • ВИЧ-инфекция,
  • болезни органов зрения,
  • заболевания органов слуха,
  • патологии мочеполовой системы,
  • заболевания системы кровообращения,
  • гепатиты,
  • заболевание дыхательной системы,
  • болезни пищеварительной системы,
  • заболевание костей.

Закон об увольнении военных в запас после решения ВЛК

Напомним, что президент Владимир Зеленский принял закон, касающийся временной непригодности к службе. В ВСУ объяснили, как отныне будут увольнять военных в запас после решения комиссии.

Так, закон совершенствует положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и распределяет его на мирный и особый период. Закон позволяет увольнять в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев тех военнослужащих, которые были признаны военно-больничной комиссией непригодными к службе во время действия военного положения.

Теперь ВЛК может принимать решение о временной непригодности военнослужащего в случае, если его травма или результаты оперативного вмешательства требуют времени для восстановления от 6 до 12 месяцев.