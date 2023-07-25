Мобілізації підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Хто не підлягає службі через стан здоров'я – розповість 24 Канал.

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Хто в Україні не підлягає мобілізації через стан здоров'я

Чоловіки, які мають:

розумову відсталість,

шизофренію,

відсутність кінцівки,

сліпоту,

глухоту.

Окрім цього, мобілізувати не можуть чоловіків з такими захворюваннями:

розлади поведінки та психіки,

хвороби нервової системи,

онкологічні захворювання,

ВІЛ-інфекція,

хвороби органів зору,

захворювання органів слуху,

патології сечостатевої системи,

захворювання системи кровообігу,

гепатити,

захворювання дихальної системи,

хвороби травної системи,

захворювання кісток.

Закон про звільнення військових у запас після рішення ВЛК

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ухвалив закон, що стосується тимчасової непридатності до служби. У ЗСУ пояснили, як відтепер звільнятимуть військових у запас після рішення комісії.

Так, закон вдосконалює положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та розподіляє його на мирний та особливий період. Закон дозволяє звільняти в запас з переоглядом через 6 – 12 місяців тих військовослужбовців, які були визнані військово-лікарняною комісією непридатними до служби під час дії воєнного стану.

Тепер ВЛК може ухвалювати рішення щодо тимчасової непридатності військовослужбовця у випадку, якщо його травма чи результати оперативного втручання потребують часу для відновлення від 6 до 12 місяців.