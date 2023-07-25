Мобілізації підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Хто не підлягає службі через стан здоров'я – розповість 24 Канал.
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Хто в Україні не підлягає мобілізації через стан здоров'я
Чоловіки, які мають:
- розумову відсталість,
- шизофренію,
- відсутність кінцівки,
- сліпоту,
- глухоту.
Окрім цього, мобілізувати не можуть чоловіків з такими захворюваннями:
- розлади поведінки та психіки,
- хвороби нервової системи,
- онкологічні захворювання,
- ВІЛ-інфекція,
- хвороби органів зору,
- захворювання органів слуху,
- патології сечостатевої системи,
- захворювання системи кровообігу,
- гепатити,
- захворювання дихальної системи,
- хвороби травної системи,
- захворювання кісток.
Закон про звільнення військових у запас після рішення ВЛК
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ухвалив закон, що стосується тимчасової непридатності до служби. У ЗСУ пояснили, як відтепер звільнятимуть військових у запас після рішення комісії.
Так, закон вдосконалює положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та розподіляє його на мирний та особливий період. Закон дозволяє звільняти в запас з переоглядом через 6 – 12 місяців тих військовослужбовців, які були визнані військово-лікарняною комісією непридатними до служби під час дії воєнного стану.
Тепер ВЛК може ухвалювати рішення щодо тимчасової непридатності військовослужбовця у випадку, якщо його травма чи результати оперативного втручання потребують часу для відновлення від 6 до 12 місяців.