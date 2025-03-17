Их теперь могут мобилизовать: кто потерял отсрочку в 2025 году

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и продлено военное положение. В этот период военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет могут забрать войска. В то же время отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

Отметим, что с 18 лет мобилизовать могут только мужчин с военным опытом. Всех остальных пригодных по состоянию здоровья призывают с 25 лет, передает 24 Канал.

Смотрите также Усиление мобилизации и отсрочка: что изменилось для студентов, военнообязанных и семей

Кто уже потерял право на отсрочку в 2025 году

Согласно изменениям в законодательстве некоторые категории граждан, которые ранее имели отсрочку от мобилизации, потеряли ее.

Так, например, отсрочка больше не предоставляется всем студентам. Ее могут получить только те, кто учатся на дневной или дуальной форме обучения, получая высший уровень образования за предыдущий. То есть, получение второго и третьего высшего образования больше не является основанием для получения отсрочки.

Также родителей трех несовершеннолетних детей, которые имеют задолженность по алиментам, могут теперь мобилизовать. Потеряли отсрочку и родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не является умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание.

Кроме того, мобилизации с 1 августа 2024 года подлежат мужчины, которые ухаживают за родителями своей жены с инвалидностью 1 или 2 группы. Отныне отсрочка предоставляется только для ухода за собственными родителями с инвалидностью.

Сводный брат погибшего защитника больше не сможет получить отсрочку. Право на отсрочку дает только наличие родных или неполнородных брата или сестры, погибших или пропавших без вести на войне.

Еще одна новация - лишение отсрочек лиц, работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.