Ранее стало известно, что в новом законопроекте о мобилизации Минобороны предлагает в органах государственной власти бронировать полностью только работников госслужбы категории "А". Это означает, что изменений, относящихся к работникам Верховной Рады, Кабмина, чиновникам центральных органов исполнительной власти и их заместителям, нет.

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Кто не будет подлежать призыву

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку от службы с августа 2023 года, в новом законопроекте был расширен. К нему относятся:

работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями; многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I – II групп, которые согласно выводу военно-врачебной комиссии временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, а также опекуны, попечители, усыновители и приемные родители;

лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями или инвалидностью I – II групп, и нуждаются в постоянном уходе;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

беременные женщины;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шестилетнего возраста;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают;

лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Такой перечень будет действителен только при принятии законопроекта в поточном виде.

Какие еще изменения есть в новом законопроекте

В проекте закона также говорится об уменьшении призывного возраста – с ныне действующих 27 лет до 25. Кроме того, правительство предлагает отменить систему срочной службы и уволить призывников в запас.

В то же время планируется внедрить базовую общевойсковую подготовку для граждан Украины в возрасте от 19 до 25 лет при всех учебных заведениях. Люди, успешно прошедшие эту подготовку, будут поставлены на военный учет в ТЦК по месту жительства. Для тех, кто ее не прошел, планируют ввести базовую военную службу по желанию.

Рассматривают также вариант отмена "ограниченной пригодности" из перечня выводов ВЛК, останется две категории: пригодные и непригодные.

То есть те, кто раньше был признан ограниченно пригодным, когда соответствующий закон с такой поправкой вступит в силу, обязаны будут повторно пройти медкомиссию. Отсрочку получат только военнообязанные с инвалидностью I и II группы.

Изменения также будут касаться процедуры военного учета призывников и вручение повесток. Если законопроект все же примут, то повестку могут прислать гражданину через его электронный кабинет в системе призывника, военнообязанного или резервиста, либо через электронную почту.

Законопроект также содержит требование – при мобилизации граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Правила могут измениться

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк 30 декабря заявил, что законопроект о мобилизации не будет голосоваться в нынешнем виде.

По словам Подоляка, после того, как все учтут, будут внесены соответствующие изменения. Только после этого мы сможем получить более или менее оптимальный законопроект с учетом того, что война в Украине долгая, масштабная, а Россия не собирается останавливаться, пока не проиграет войну.

Советник также сказал, что этот законопроект урегулируют так, чтобы там были соответствующие нормативные позиции. Он отметил, что после этого, безусловно, парламент будет голосовать в первом, втором чтении и тогда будет новый закон о мобилизации.

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