Раніше стало відомо, що у новому законопроєкті про мобілізацію Міноборони пропонує в органах державної влади бронювати повністю лише працівників держслужби категорії "А". Це означає, що змін, які стосуються працівників Верховної Ради, Кабміну, чиновників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, немає.

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Хто не підлягатиме призову

Список категорій людей, які мають право на відстрочку від служби з серпня 2023 року, у новому законопроєкті був розширений. До нього належать:

працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;багатодітні батьки та батьки-одинаки;

особи з інвалідністю I – II груп, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I – II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, а також опікуни, піклувальники, усиновителі та прийомні батьки;

особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами або інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють;

особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Такий перелік буде дійсний лише за умови ухвалення законопроєкту у поточному виді.

Які ще зміни є у новому законопроєкті

У проєкті закону також мовиться про зменшення призовного віку – із чинних сьогодні 27 років до 25. Крім того, уряд пропонує скасувати систему строкової служби та звільнити призовників у запас.

Водночас планують впровадити базову загальновійськову підготовку для громадян України віком від 19 до 25 років при всіх навчальних закладах. Люди, які успішно пройдуть цю підготовку, будуть поставлені на військовий облік у ТЦК за місцем проживання. Для тих, хто її не пройшов, планують запровадити базову військову службу за бажанням.

Розглядають також варіант скасування "обмеженої придатності" з переліку висновків ВЛК, натомість залишиться дві категорії: придатні та непридатні.

Тобто ті, хто раніше був визнаний обмежено придатним, коли відповідний закон з такою поправкою набуде чинності, зобов'язані будуть повторно пройти медкомісію. Відстрочку отримають лише військовозобов'язані з інвалідністю I та II групи.

Зміни також стосуватимуться процедури військового обліку призовників і вручення повісток. Якщо законопроєкт все ж ухвалять, то повістку можуть надіслати громадянину через його електронний кабінет у системі призовника, військовозобов'язаного або резервіста, або ж через електронну пошту.

Законопроєкт також містить вимогу – під час мобілізації громадяни України у віці 18 – 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК чи поліцейського.

Правила можуть змінитися

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк 30 грудня заявив, що законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді.

За словами Подоляка, після того, як все врахують, будуть внесені відповідні зміни. Тільки після цього ми зможемо отримати більш-менш оптимальний законопроєкт з урахуванням того, що війна в Україні тривала, масштабна, а Росія не збирається зупинятися, допоки не програє війну.

Радник також сказав, що цей законопроєкт врегулюють так, щоб там були відповідні нормативні позиції. Він зазначив, що після цього, безумовно, парламент буде голосувати в першому, другому читанні, і тоді буде новий закон про мобілізацію.

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