Там оружие будущего, – офицер ВСУ посоветовал, как и куда лучше мобилизоваться

Несмотря на многочисленную информацию о замораживании боевых действий и перемирии, война в Украине продолжается. Россияне атакуют на фронте и каждую ночь обстреливают гражданские города.

В эфире 24 Канала офицер ВСУ, подполковник 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий призвал присоединяться к войску и дал совет, как это лучше сделать. Он отметил, что сейчас наиболее надежным партнером Вооруженных Сил является украинское общество.

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Советы военнообязанным по мобилизации

Силы обороны успешно выполняют свою работу, защищая Украину. Впрочем, дополнительные бойцы точно не будут лишними. Поэтому все, кто еще не присоединился в ряды Вооруженных Сил, могут сделать это сейчас.

"В частности, в Силы беспилотных систем. Это действительно оружие будущего, современности и победы", – отметил Цехоцкий.

Важно! В Украине не планируется снижение мобилизационного возраста до 18 лет, несмотря на давление партнеров и некоторых украинских политиков.

Он порекомендовал военнообязанным обратиться в рекрутинговый центр и выбирать подразделение, которое нравится больше всего.

Не бойтесь этого. Там вас проконсультируют и никто не заберет насильно в ТЦК, пока вы сами не определитесь, кем хотите стать,

– сказал подполковник ВСУ.

В частности, он отметил, замечательный коллектив и командиров полка "Nemesis", который входит в состав Сил беспилотных систем Украины. Они совершенно по-новому подошли к формированию и подготовке своего подразделения.

Напомним, что в Украине продлен всеобщую мобилизацию и военное положение до 9 мая 2025 года. С марта произойдут изменения в отсрочках от мобилизации. У материале 24 Канала читайте подробнее, кого они касаются.