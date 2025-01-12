В апреле 2024 года президент Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В то же время глава государства подчеркнул о том, что в стране не планируется мобилизация 18-летних, передает 24 Канал со ссылкой на BBC

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Сын Кулебы стремится к снижению призывного возраста

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы мобилизацию проводили с 18 лет, его сын обрадовался бы. 18-летним он рвался на фронт. Но отец уговорил его продолжить обучение в университете. Дипломат подчеркнул, что с уважением отнесется к решению сына, если тот таки пойдет воевать. "Это не то, чего тебе стоит искать, но когда наступит твое время, ты должен встретить этот вызов с достоинством", – добавил чиновник.

По словам Кулебы, его сын проходит военные курсы и стремится присоединиться к армии.

Также бывший министр отметил, что украинское общество не поддержит призыв 18-летних. В то же время он допустил вероятное снижение мобилизационного возраста еще на 1 – 2 года.

Ранее идею мобилизации 18-летних прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что в Украине есть достаточно мужчин среднего возраста, которые могут воевать.