Наступит ли время, когда повестки перестанут выдавать на улицах: в Минобороны ответили

Дмитрий Лазуткин высказался относительно выдачи повесток на улицах. Представитель Министерства обороны Украины сказал, что время, когда повестки прекратят выдавать подобным способом, может наступить.

Однако это станет возможно, когда все граждане нашего государства обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК, или зарегистрируются в приложении Резерв+.

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Могут ли прекратить выдавать повестки на улицах

Лазуткин отметил, что только при сценарии, когда все граждане обновят военно-учетные данные, а нарушители придут в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или уточнят информацию о себе онлайн, то необходимости выдавать повестки на улицах не будет.

У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать,

– сказал представитель Минобороны.

Он также рассказал, что сами представители ТЦК и СП, которые выдают повестки на улицах, от этого не получают удовольствия.

"Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, кто вернулся из зоны боевых действий, которые, возможно, имеют ранения, кто участвовал в боях, что теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали, и вместо того, чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные высказывания и соответствующее отношение", – объяснил Лазуткин.

Спикер также отметил, что это очень несправедливое отношение к тем людям, которые прошли бои и какие были на фронте в 2022 – 2023 годах.