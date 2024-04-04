Нужны правильные информационные кампании, – Лубинец о проблемах "уличной" мобилизации

В Украине действует всеобщая мобилизация. В ее рамках были случаи, когда мужчин хватали и силой отвозили в военкоматы. Дмитрий Лубинец очертил проблемы "уличной" мобилизации.

В интервью уполномоченный Верховной Рады по правам человека поделился своими мыслями относительно такого формата проведения мобилизации. Дмитрий Лубинец также объяснил, почему многие военнообязанные избегают общения с военными.

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Мобилизация и проблема коммуникации

Потому что ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую. Кто у нас проводил информационные кампании? Когда бы разъясняли, что будет длительный процесс подготовки, возможно, за рубежом, что после этого будет психологическая подготовка,

– отметил Лубинец.

Он отметил, что боевые командиры рассказывают, что людей, которые после подготовки приехали к ним, не отправляют на передовую. Что сначала с ними общаются те, кто уже воевал. После этого смешивают группы, чтобы бок о бок с необразованным человеком был образованный и делился своим опытом.

Журналисты вспомнили интервью Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В нем он отметил, что мобилизованные будут проходить обучение. Дмитрий Лубинец заметил, что Главком "должен говорить, не они "должны", а они "пройдут" подготовку, которая будет длиться минимум 2 – 3 месяца, и что до этого момента на передовую они не попадут на 100 процентов.

Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен в первую очередь сказать: минимум три месяца подготовка,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что по всем подобным случаям должны быть конкретные фамилии людей, которые ответили за свои действия. Если этого не будет, подчеркнул он, будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам. И что подобные истории будут, хотя на самом деле их не очень много.

Против силовой мобилизации

Дмитрий Лубинец категорически выступил против силовой мобилизации. Он очертил разницу между представителями ТЦК и СП и гражданами Украины, ких бросили в бус.

Представители ТЦК – это должностные лица, которые представляют государство. Именно его действия мы анализируем в вопросах защиты прав человека. Должен ли гражданин Украины защищать родину? Да, это, в том числе, норма Конституции. Есть ли ответственность за уклонение? Да. Но здесь же анализируется процесс мобилизации. Есть ли полномочия у ТЦК и СП забирать человека в бус? Нет. Надо ли им их давать? Нет,

– подчеркнул он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что как должностное лицо он должен рассуждать исключительно вопросом законодательства.