Согласно установленным правилам, мужчины без предварительного военного опыта не могут непосредственно участвовать в боевых действиях на передовой. Перед тем, как их допустят к этой службе, они должны пройти длительное обучение продолжительностью от одного до трех месяцев.

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Сроки подготовки мобилизованных военнослужащих

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что мобилизованные лица не отправляются на фронт немедленно, ведь многие из них сначала проходят обучение в воинских частях и центрах.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что посещение военкомата не является гарантом автоматического вступления в Вооруженные силы или немедленной отправки на фронт. Процесс обучения обычно длится примерно месяц.

По его словам, если кандидат предоставляет необходимые данные и соответствует требованиям по состоянию здоровья и специальности, его могут призвать на службу в соответствующем направлении.

Также летом 2023 года было принято решение, что мужчины без предварительного военного опыта не будут допущены к службе на передовой.

Заместитель начальника штаба в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Виктор Люльчак отметил, что срок подготовки мобилизованных военнослужащих-десантников составляет от 1 до 2 месяцев.

Председатель Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко добавил, что обучение после мобилизации обычно длится от 2 до 3 месяцев.

Всех призванных мы направляем в учебные центры. Там они проходят подготовку, и после этого их распределяют для дальнейшей службы. Обычно они проводят в учебных центрах 2–3 месяца,

– объяснил Сушко.

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