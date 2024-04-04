Згідно з встановленими правилами, чоловіки без попереднього військового досвіду не можуть безпосередньо брати участь в бойових діях на передовій. Перед тим, як їх допустять до цієї служби, вони повинні пройти тривале навчання тривалістю від одного до трьох місяців.

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Терміни підготовки мобілізованих військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що мобілізовані особи не відправляються на фронт негайно, адже багато з них спочатку проходять навчання військових частин і центрів.

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підкреслив, що відвідування військкомату не є гарантом автоматичного вступу до Збройних сил чи негайного відправлення на фронт. Процес навчання зазвичай триває приблизно місяць.

За його словами, якщо кандидат надає необхідні дані і відповідає вимогам за станом здоров'я та спеціальністю, його можуть призвати на службу у відповідному напрямку.

Також влітку 2023 року було прийняте рішення, що чоловіки без попереднього військового досвіду не будуть допущені до служби на передовій.

Заступник начальника штабу в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктор Люльчак зазначив, що термін підготовки мобілізованих військовослужбовців-десантників становить від 1 до 2 місяців.

Голова Кременчуцького ТЦК полковник Роман Сушко додав, що навчання після мобілізації зазвичай триває від 2 до 3 місяців.

Всіх призваних ми направляємо в навчальні центри. Там вони проходять підготовку, і після цього їх розподіляють для подальшої служби. Зазвичай вони проводять у навчальних центрах 2–3 місяці,

– пояснив Сушко.

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