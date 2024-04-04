Згідно з встановленими правилами, чоловіки без попереднього військового досвіду не можуть безпосередньо брати участь в бойових діях на передовій. Перед тим, як їх допустять до цієї служби, вони повинні пройти тривале навчання тривалістю від одного до трьох місяців.
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Терміни підготовки мобілізованих військовослужбовців
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що мобілізовані особи не відправляються на фронт негайно, адже багато з них спочатку проходять навчання військових частин і центрів.
Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підкреслив, що відвідування військкомату не є гарантом автоматичного вступу до Збройних сил чи негайного відправлення на фронт. Процес навчання зазвичай триває приблизно місяць.
За його словами, якщо кандидат надає необхідні дані і відповідає вимогам за станом здоров'я та спеціальністю, його можуть призвати на службу у відповідному напрямку.
Також влітку 2023 року було прийняте рішення, що чоловіки без попереднього військового досвіду не будуть допущені до служби на передовій.
Заступник начальника штабу в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктор Люльчак зазначив, що термін підготовки мобілізованих військовослужбовців-десантників становить від 1 до 2 місяців.
Голова Кременчуцького ТЦК полковник Роман Сушко додав, що навчання після мобілізації зазвичай триває від 2 до 3 місяців.
Всіх призваних ми направляємо в навчальні центри. Там вони проходять підготовку, і після цього їх розподіляють для подальшої служби. Зазвичай вони проводять у навчальних центрах 2–3 місяці,
– пояснив Сушко.
Мобілізація 500 тисяч осіб: що відомо
- Під час пресконференції 19 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього з проханням мобілізувати ще 450 – 500 тисяч осіб. Зеленський відзначив, що готовий розглянути цю справу, але потребує переконливих аргументів стосовно необхідності такого кроку.
- Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наразі такої необхідності немає. Він зазначив, що було переглянуто внутрішній ресурс ЗСУ, тому наразі нема потреби в мобілізації такої кількості людей.
- Під час розмови із пресою 3 квітня, Володимир Зеленський висловився з приводу додаткового призову до війська. Наразі він погоджується із тим, що немає потреби у мобілізації 500 тисяч осіб. Зеленський зауважив, що він поки не готовий назвати кількість осіб, яку треба додатково призвати.