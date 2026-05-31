Такое мнение высказала офицер Национальной гвардии Украины Маргарита Омеляненко в интервью "Радио Свобода".

По словам военной, вопрос проблемы в мобилизации и работе ТЦК уже давно назрел и не может оставаться без внимания.

"Эту проблему не то что необходимо решать, она уже назрела и требует быстрого и максимального решения", – отметила Омеляненко.

Офицер отметила, что одной из главных причин негативного отношения к мобилизации является неопределенность для людей, которые получают повестки.

То есть человек, например, не понимает, куда он идет, зачем он идет, БЗВП – это страшные нереальные условия, которые не учат реальной войны, которая есть на поле боя. Это все можно решить на самом деле и отношением ТЦК, которое есть к людям и отношением людей, которое есть к ТЦК,

– объяснила она.

По мнению Омеляненко, ситуация особенно болезненна из-за того, что именно вопрос мобилизации часто становится причиной раскола в обществе, хотя должно было бы наоборот объединять украинцев. В то же время офицер критически высказалась относительно отдельных случаев действий представителей ТЦК при задержании граждан.

"Я возмущаюсь этими случаями, как ТЦК время от времени задерживают людей. Но и отношение украинцев тоже к мобилизации должно быть другое, потому что мы все-таки в Украине, ты должен понимать, что ты украинец, и ты должен защищать государство", – подытожила Омеляненко.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко говорил, что в Украине армейская реформа может стартовать с июня 2026 года. По словам волонтера изменения могут происходить в 2 этапа.

Первый этап предусматривает увеличение денежного обеспечения военных, в частности пехотинцев, а также появится система контрактов и "возможность демобилизоваться в порядке очередности". Второй этап реформы будет касаться мобилизации, а именно в армию будут привлекать больше иностранцев.