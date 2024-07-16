В Минобороны рассказали, увеличится ли количество блокпостов в Украине после 17 июля

Украинские мужчины в возрасте от 17 до 60 лет должны были до 16 июля обновить свои военно-учетные данные офлайн или в приложении Резерв+. После этого ТЦК и СП начнут выписывать украинцам повестки.

Однако пока количество блокпостов для выписки повесток на фоне мобилизации пока не планируют. Об этом в эфире телемаратона заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Что будет с блокпостами в Украине после 17 июля

Представитель Минобороны напомнил, что с 17 июля всем, кто не обновил свои военно-учетные данные, будут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Также повестки, которые были отправлены Укрпочтой, будут считать полученными и подпись теперь не является необходимым.

По увеличению блокпостов – такой информации у нас сейчас нет,

– сказал Лазуткин.

Он также пояснил, что "неприятные истории" для украинцев с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди вовремя не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имели об этих гражданах информации.

К слову, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявляла, что после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ.

Однако на тех граждан, которые этого не сделали до 17 июля, руководители ТЦК смогут накладывать административные взыскания в виде штрафов.