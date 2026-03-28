Суд в Миргороде вынес приговор женщине за препятствование мобилизации через Telegram
- Суд в Миргороде признал женщину виновной в препятствовании мобилизации через публикацию данных о мобилизационных мероприятиях в Telegram и назначил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
- Женщина признала вину, заключила сделку со следствием, а суд постановил конфисковать ее телефон и обязал оплатить 2 000 гривен процессуальных издержек.
Миргородский горрайонный суд Полтавской области признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ во время военного положения. Ей назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.
Соответствующий приговор суд вынес 19 июня 2025 года, стало известно из ресурса "Опендатабот".
Интересно Документы показали правду: в Харькове мужчина оспаривал штраф ТЦК, который списали через год
Что решил суд в отношении женщины, которая препятствовала мобилизации?
Как установили при рассмотрении дела, в 2024 году женщина публиковала в одном из телеграмм-чатов данные о времени и местах проведения мобилизационных мероприятий в Миргороде.
В частности, она сообщала о работе территориальных центров комплектования вблизи железнодорожной станции, а также о передвижении служебного транспорта.
Следствие считает, что такие действия помогали военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и снижали эффективность мобилизации. В суде отметили, что это создавало угрозу для выполнения задач по комплектованию ВСУ в особый период.
В суде женщина полностью признала вину и заключила соглашение со стороной обвинения. Среди смягчающих обстоятельств суд учел искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и наличие несовершеннолетнего ребенка.
В то же время отягчающим обстоятельством назвали совершение преступления во время военного положения.
Суд также постановил конфисковать мобильный телефон, с которого распространяли информацию. Кроме того, осужденную обязали уплатить 2 000 гривен процессуальных издержек.
Приговор мог быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.
Какие изменения в мобилизации готовит Минобороны?
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что Минобороны готовит новые правила мобилизации, чтобы уменьшить конфликты между гражданскими и военными ТЦК. Изменения также направлены на справедливое распределение мобилизационной нагрузки и минимизацию нарушений прав человека.
Министр обороны Михаил Федоров отметил, что ключевые решения министерства будут касаться процесса мобилизации и СОЧ. Для штурмовиков и пехотинцев тоже будут разрабатывать отдельные подходы, в частности по сроков службы и денежного обеспечения.
Интересно, что в СМИ писали, что с 1 апреля украинцы якобы начнут получать повестки не только по почте, но и электронно через Дию и Резерв +. Минобороны Украины опровергло эти сообщения, отметив, что это не предусмотрено законодательством, и для этого не планируется техническое обновление.