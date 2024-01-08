В Украине сейчас не существует законодательных норм, которые бы запрещали мобилизовать всех членов семьи. Об этом сказал адвокат Ростислав Кравец.

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Что известно о мобилизации из одной семьи

По словам юриста, нет четкого определения того, скольких членов семьи можно мобилизовать во время действия правового режима военного положения.

Так, из этого следует, что под мобилизацию из одной семьи могут подпасть и муж, и жена, и совершеннолетние дети.

Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу,

– отметил Кравец.

Кто не может быть мобилизован из семьи

Однако и здесь есть некоторые исключения. Не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе АТО/ООС, а также во время боевых действий по сдерживанию полномасштабного вторжения страны-агрессорки.

В соответствии с законодательством близкими родственниками считаются:

муж/жена;

сын/дочь;

отец мать;

дедушка/бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать,

– уточнил Кравец.

Также, если в семье есть несовершеннолетние дети, один из супругов не может быть мобилизован, поскольку дети не могут остаться без попечения.

Адвокат уточнил, что если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, однако жену уже нет.

Кто не подлежит призыву: что известно

В Верховной Раде 25 декабря 2023 года опубликовали законопроект о нововведениях, касающихся мобилизации в 2024 году. Так, список категорий людей, имеющих право на отсрочку от службы с августа 2023 года, в новом законопроекте был расширен. К нему относятся:

работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями; многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I – II групп, которые согласно выводу военно-врачебной комиссии временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, а также опекуны, попечители, усыновители и приемные родители;

лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями или инвалидностью I – II групп, и нуждаются в постоянном уходе;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

беременные женщины;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают;

лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Следует отметить, что такой перечень будет действителен только при принятии законопроекта в текущем виде.