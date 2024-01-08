В Україні нині не існує законодавчих норм, які би забороняли мобілізувати усіх членів родини. Про це зазначив адвокат Ростислав Кравець.

Дивіться також Або капітулюємо ми, або капітулює Росія, – боєць "Вовків Да Вінчі" попередив українців

Що відомо про мобілізацію з однієї сім'ї

За словами юриста, немає чіткого визначення щодо того, скількох членів родини можна мобілізувати під час дії правового режиму воєнного стану.

Так, з цього випливає, що під мобілізацію з однієї родини можуть підпасти і чоловік, і дружина, і повнолітні діти.

Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу,

– зазначив Кравець.

Хто не може бути мобілізований з родини

Проте і тут є певні винятки. Не підлягають призову чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти у ході АТО/ООС, а також під час бойових дій для стримуванню повномасштабного вторгнення держави-агресорки.

Відповідно до законодавства близькими родичами вважаються:

чоловік/дружина;

син/дочка;

батько/мати;

дідусь/бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати,

– уточнив Кравець.

Також, якщо у родині є неповнолітні діти, один з подружжя не може бути мобілізований, оскільки діти не можуть залишитися без опіки.

Адвокат уточнив, що якщо ж у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, проте дружину вже – ні.

Хто не підлягає призову: що відомо

У Верховній Раді 25 грудня 2023 року опублікували законопроєкт про нововведення, які стосуватимуться мобілізації у 2024 році. Так, список категорій людей, які мають право на відстрочку від служби з серпня 2023 року, у новому законопроєкті був розширений. До нього належать:

працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями; багатодітні батьки та батьки-одинаки;

особи з інвалідністю I – II груп, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I – II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, а також опікуни, піклувальники, усиновителі та прийомні батьки;

особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами або інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють;

особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Варто зауважити, що такий перелік буде дійсний лише за умови ухвалення законопроєкту у поточному виді.