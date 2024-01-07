Воїн з позивним "Бас" закликав українців мобілізуватися. Боєць "Вовків Да Вінчі" висловився щодо мотивації.

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Яка ситуація на фронті

"Бас" нагадав, що наші захисники втомлюються.

У нас елементарно люди втомлюються, разом із тим гинуть. Грубо кажучи, є ось ця лінія фронту, прошарок оборонний і десь там наступальний на території України. Тут у нас вороги — тут у нас наша ненька, яка відносно мирна. І можна чекати, що коли ось цей прошарок зітреться, росіяни спокійно позаходять у всі міста. І ти або чекаєш цього, або щось із цим робиш,

– пояснив військовий.

Артилерист під час інтерв'ю зауважив, що він не знає, які можуть ще бути аргументи та мотивація для того, щоб люди йшли на війну та захищали свою землю. Він як приклад навів Другу світову війну.

Класика війни в тому, що програє одна чи інша сторона. І програш полягає у капітуляції. Або капітулюємо ми, або капітулює Росія. І питання: хтось бачить зараз, що ми просуваємося до капітуляції Росії? Я сумніваюся,

– сказав "Бас".

Він поставив питання, чи хочуть капітуляції ті люди, які сидять вдома у цей час.

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