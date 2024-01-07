Воин с позывным "Бас" призвал украинцев мобилизоваться. Боец "Волков Да Винчи" высказался по поводу мотивации.
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Какая ситуация на фронте
"Бас" напомнил, что наши защитники устают.
У нас элементарно люди устают, вместе с тем погибают. Грубо говоря, есть вот эта линия фронта, прослойка оборонительная и где-то там наступательная на территории Украины. Здесь у нас враги — здесь у нас наша Украина, которая относительно мирная. И можно ожидать, что когда вот эта прослойка сотрется, россияне спокойно позаходят во все города. И ты или ждешь этого, или что-то с этим делаешь,
– объяснил военный.
Артиллерист во время интервью отметил, что он не знает, какие еще могут быть аргументы и мотивация для того, чтобы люди шли на войну и защищали свою землю. Он в качестве примера привел Вторую мировую войну.
Классика войны в том, что проигрывает одна или другая сторона. И проигрыш состоит в капитуляции. Либо капитулируем мы, либо капитулирует Россия. И вопрос: кто видит сейчас, что мы продвигаемся к капитуляции России? Я сомневаюсь,
– сказал "Бас".
Он задался вопросом, хотят ли капитуляции те люди, которые сидят дома в это время.
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