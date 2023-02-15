Мобилизация в Украине: могут ли призвать студента, являющегося офицером запаса

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 20 мая 2023 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Могут ли мобилизовать студента, который является офицером запаса, объяснила адвокат Анастасия Иванченко. Об этом информирует 24 Канал.

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Студенты высших учебных заведений имеют право на отсрочку. Это предусмотрено в законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Что касается обязанности служить как офицер запаса, то действительно такая обязанность есть и предусмотрена она нормами Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (Военная служба по призыву лиц офицерского состава),

– отметила Иванченко.

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Что нужно знать о военной службе по призыву лиц офицерского состава

Военная служба по призыву лиц офицерского состава – отдельный вид военной службы, регулируемый Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и соответствующим Приказом Министерства обороны.

Призываются офицеры, которые окончили военные кафедры и не проходили военной службы, после издания соответствующего приказа Министра обороны о призыве на военную службу лиц офицерского состава запаса.

Срок военной службы для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву, составляет до 18 месяцев.

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Студенты имеют право на отсрочку

Важно понимать, что военная служба по призыву во время мобилизации и военная служба по призыву лиц офицерского состава это разные виды прохождения военной службы.

На сегодняшний день продолжается мобилизация. Поэтому должны применяться нормы абзаца 2 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой студенты ВУЗ независимо от возраста или имеющегося первого высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации,

– подытожила адвокат.