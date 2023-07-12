Все мужчины с 18 до 60 лет подлежат мобилизации, за исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством. Могут ли призвать мужчину, который не проходил срочную службу – рассказала юрист Татьяна Козян.

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Могут ли призвать мужчину, который не служил в армии

По словам юристки, мужчины, не проходившие срочную службу, составляют так называемый общественный резерв. Это люди, которых можно привлечь к комплектованию ВСУ, а также других военных формирований, поскольку они не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Таким образом, такие мужчины подлежат мобилизации. Однако отмечается, что их не имеют права сразу отправить на фронт. Тех граждан, которые не проходили военную службу, должны в обязательном порядке направить в учебные центры ВСУ. Их должны обеспечить должной и полноценной подготовкой.

Кстати, на сегодняшний день граждане Украины, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не проходили военную службу в ВСУ, проходят курс базовой общевойсковой подготовки продолжительностью не менее одного месяца.

Можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, что, если военнообязанный забирает повестку и расписывается, то не имеет значения, кто и как ее вручил.

А если повестку оставили в дверях или почтовом ящике, то ее можно проигнорировать, поскольку военнообязанный ее не подписывал. Таким образом, представители военкомата не смогут доказать, что дали повестку.