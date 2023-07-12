Усі чоловіки з 18 до 60 років підлягають мобілізації, за винятком ситуацій, прямо передбачених законодавством. Чи можуть призвати чоловіка, який не проходив строкову службу – розповіла юристка Тетяна Козян.

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Чи можуть призвати чоловіка, який не служив в армії

За словами юристки, чоловіки, які не проходили строкову службу, складають так званий громадський резерв. Це люди, яких можна залучити до комплектування ЗСУ, а також інших військових формувань, оскільки вони не мають обмежень по віку та стану здоров’я.

Таким чином, такі чоловіки підлягають мобілізації. Однак зазначається, що їх не мають права одразу відправити на фронт. Тих громадян, які не проходили військову службу, мають в обов’язковому порядку направити до навчальних центрів ЗСУ. Їх мають забезпечити належною та повноцінною підготовкою.

До речі, на сьогодні громадяни України, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, які не проходили військову службу у ЗСУ, проходять курс базової загальновійськової підготовки тривалістю не менше ніж один місяць.

Чи можна проігнорувати повістку у дверях чи поштовій скрині

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що, якщо військовозобов'язаний забирає повістку та розписується, то немає значення, хто та яким чином її вручив.

А якщо повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, то її можна проігнорувати, оскільки військовозобов'язаний її не підписував. Таким чином, представники військкомату не зможуть довести, що дали повістку.