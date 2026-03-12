Правила мобилизации женщин в Украине: что изменилось с марта 2026 года
- Женщины с медицинским образованием обязаны состоять на воинском учете, но их мобилизация остается добровольной.
- Военный учет касается врачей, фармацевтов, медсестер, стоматологов и психологов, независимо от их профессиональной деятельности.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому женщины с фармацевтическим или медицинским образованием обязаны состоять на воинском учете. В то же время их призыв остается добровольным.
В ряды ВСУ они могут приобщаться только по собственному желанию. Об этом говорится портале "Юристи.UA".
Изменились ли правила мобилизации женщин в Украине?
Юрист Андрей Карпенко отметил, что для призыва женщин необходимы изменения в законодательстве, которые пока не приняты государством. Он добавил, что в 2026 году женщины с медицинским образованием обязаны находиться на воинском учете, однако их мобилизация будет оставаться добровольной. Даже во время военного положения военнослужащие ТЦК не имеют права вручать повестку без письменного согласия женщины.
Все изменения 2025 – 2026 годов – от автоматического учета до уточнения сроков службы – только расширяют возможности, а не вводят принуждение,
– подытожил Карпенко.
Важно! Постановление Верховной Рады предусматривает воинский учет женщин с медицинскими специальностями, в частности речь идет о врачах, фармацевтах, медсестрах, стоматологах и психологах. Эти категории включают в список военнообязанных независимо от того, работает ли женщина по своей профессии.
Кто сейчас подлежит мобилизации?
Во время военного положения и всеобщей мобилизации призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время от призыва освобождаются лица, имеющие тяжелые заболевания, кто имеет бронирование от предприятия или отсрочку и люди с инвалидностью любой группы.
Также, согласно постановлению Кабмина 560, мобилизовать могут люстрированных чиновников, которые имеют статус военнообязанных или резервистов.
На фронт могут отправиться военнообязанные или резервисты, которые являются осужденными на испытательном сроке. Однако это не касается лиц, которые обвиняются в преступлениях против нацбезопасности, умышленном убийстве двух и более людей, сексуальном насилии или коррупции в крупных размерах.