Правила мобилизации женщин в Украине: что изменилось с марта 2026 года

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому женщины с фармацевтическим или медицинским образованием обязаны состоять на воинском учете. В то же время их призыв остается добровольным.

В ряды ВСУ они могут приобщаться только по собственному желанию. Об этом говорится портале "Юристи.UA".

Изменились ли правила мобилизации женщин в Украине?

Юрист Андрей Карпенко отметил, что для призыва женщин необходимы изменения в законодательстве, которые пока не приняты государством. Он добавил, что в 2026 году женщины с медицинским образованием обязаны находиться на воинском учете, однако их мобилизация будет оставаться добровольной. Даже во время военного положения военнослужащие ТЦК не имеют права вручать повестку без письменного согласия женщины.

Все изменения 2025 – 2026 годов – от автоматического учета до уточнения сроков службы – только расширяют возможности, а не вводят принуждение,

– подытожил Карпенко.

Важно! Постановление Верховной Рады предусматривает воинский учет женщин с медицинскими специальностями, в частности речь идет о врачах, фармацевтах, медсестрах, стоматологах и психологах. Эти категории включают в список военнообязанных независимо от того, работает ли женщина по своей профессии.

Кто сейчас подлежит мобилизации?