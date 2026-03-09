Закон также четко определяет, кто может быть освобожден от службы. Об этом пишет "ТСН".
Будут ли мобилизовать с инвалидностью с 1 марта?
В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации", от призыва освобождаются, в частности:
- люди с тяжелыми заболеваниями;
- те, кто официально имеет бронирование от предприятия;
- лица с инвалидностью любой группы.
Отсрочка может предоставляться временно (6 – 12 месяцев с повторной комиссией) или бессрочно, в зависимости от состояния здоровья.
Обратите внимание! Наличие инвалидности само по себе не гарантирует освобождение. Нужно иметь документ от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее МСЭК) и официально оформить отсрочку в ТЦК и СП.
Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Украине ликвидировали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Зато оценку состояния здоровья и установления инвалидности осуществляют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.
В марте 2026 года законодательных изменений по мобилизации лиц с инвалидностью не ожидается.
Мобилизация в Украине: последние новости
Мобилизация в ТЦК возможна только после завершения медицинского осмотра. Без законных оснований оставление ТЦК может расцениваться как уклонение от мобилизации. В случае незаконного содержания в ТЦК рекомендуется выяснить основания задержания, не подписывать документы без ознакомления и вызвать полицию по номеру 102.
С марта сохраняются ограничения на выезд для военнообязанных мужчин, но процедура стала проще для тех, кто имеет законные основания для выезда. Пограничники активнее используют электронные реестры для проверки данных о воинском учете, инвалидность, статус многодетного родителя или бронирование от мобилизации.
В приложении Резерв+ у некоторых военнообязанных появилась отметка "ВОС-999". Она позволяет определить, кто во время мобилизации должен пройти полную базовую военную подготовку.