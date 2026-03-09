Закон также четко определяет, кто может быть освобожден от службы. Об этом пишет "ТСН".

Будут ли мобилизовать с инвалидностью с 1 марта?

В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации", от призыва освобождаются, в частности:

люди с тяжелыми заболеваниями;

те, кто официально имеет бронирование от предприятия;

лица с инвалидностью любой группы.

Отсрочка может предоставляться временно (6 – 12 месяцев с повторной комиссией) или бессрочно, в зависимости от состояния здоровья.

Обратите внимание! Наличие инвалидности само по себе не гарантирует освобождение. Нужно иметь документ от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее МСЭК) и официально оформить отсрочку в ТЦК и СП.

Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Украине ликвидировали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Зато оценку состояния здоровья и установления инвалидности осуществляют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.

В марте 2026 года законодательных изменений по мобилизации лиц с инвалидностью не ожидается.

