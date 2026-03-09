Закон також чітко визначає, хто може бути звільнений від служби. Про це пише "ТСН".
Чи мобілізуватимуть з інвалідністю від 1 березня?
Відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію", від призову звільняються, зокрема:
- люди з важкими захворюваннями;
- ті, хто офіційно має бронювання від підприємства;
- особи з інвалідністю будь-якої групи.
Відстрочка може надаватися тимчасово (6 – 12 місяців із повторною комісією) або безстроково, залежно від стану здоров'я.
Зверніть увагу! Наявність інвалідності сама по собі не гарантує звільнення. Потрібно мати документ від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та офіційно оформити відстрочку у ТЦК та СП.
У березні 2026 року законодавчих змін щодо мобілізації осіб з інвалідністю не очікується.
Мобілізація в Україні: останні новини
Мобілізація в ТЦК можлива лише після завершення медичного огляду. Без законних підстав залишення ТЦК може розцінюватися як ухилення від мобілізації. У разі незаконного утримання в ТЦК рекомендується з'ясувати підстави затримання, не підписувати документи без ознайомлення та викликати поліцію за номером 102.
З березня зберігаються обмеження на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків, але процедура стала простішою для тих, хто має законні підстави для виїзду. Прикордонники активніше використовують електронні реєстри для перевірки даних про військовий облік, інвалідність, статус багатодітного батька або бронювання від мобілізації.
У застосунку Резерв+ у деяких військовозобов'язаних з'явилася відмітка "ВОС-999". Вона дає змогу визначити, хто під час мобілізації має пройти повну базову військову підготовку.