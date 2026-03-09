Закон також чітко визначає, хто може бути звільнений від служби. Про це пише "ТСН".

Чи мобілізуватимуть з інвалідністю від 1 березня?

Відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію", від призову звільняються, зокрема:

люди з важкими захворюваннями;

ті, хто офіційно має бронювання від підприємства;

особи з інвалідністю будь-якої групи.

Відстрочка може надаватися тимчасово (6 – 12 місяців із повторною комісією) або безстроково, залежно від стану здоров'я.

Зверніть увагу! Наявність інвалідності сама по собі не гарантує звільнення. Потрібно мати документ від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та офіційно оформити відстрочку у ТЦК та СП.

У березні 2026 року законодавчих змін щодо мобілізації осіб з інвалідністю не очікується.

Мобілізація в Україні: останні новини