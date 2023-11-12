Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: объяснение адвоката

Во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Однако многих украинцев волнует, могут ли мобилизовать младших или старших мужчин.

Могут ли мобилизовать юношу раньше 18 лет или мужчину 60+ объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

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Могут мобилизовать юношу до 17 лет

Адвокат напомнил, что подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК и СП для постановки на военный учет по месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и получить военно-учетный документ. После прохождения приписки таким гражданам выдается Удостоверение о приписке к призывному участку, что подтверждает их взятие на военный учет. Однако они не попадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать.

Мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут призвать только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется. Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного. А призыву во время мобилизации подлежат "военнообязанные" и "резервисты".

Однако если призывник желает проходить военную службу, он может добровольно заключить контракт.

На военную службу по контракту принимаются граждане, прошедшие профессионально-психологический отбор и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы.

Если рассматривать военную службу в рядовом составе, то туда принимают людей в возрасте от 18 лет. Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на:

военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования,

заведений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц в должности сержантского и старшинского состава.

Могут ли мобилизовать мужчину старше 60 лет

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины по достижении предельного возраста подлежат исключению из военного учета.

Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, то по его просьбе он может остаться на службе еще максимум до 5 лет.