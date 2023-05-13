Могут ли мобилизовать мужчину с III группой инвалидности

Более года из-за полномасштабной захватнической войны продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако согласно законодательству, призыву во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью и временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья.

Об этом, в частности, говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Отсрочка призыва на военную службу во время мобилизации"). Отметим, что признание инвалидности происходит в установленном порядке, а временной непригодности – согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК), сообщает 24 Канал.

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Призвать могут с согласия

При этом если ВЛК признала военнообязанного временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья, то он имеет отсрочку на срок до шести месяцев. После этого мужчина должен снова пройти военно-врачебную комиссию.

Однако, как известно, группа инвалидности не одна, и при этом в законе нет конкретизации по каждой. Следовательно, можно подумать, что мужчины с какой-либо инвалидностью не подлежат мобилизации.

Следует отметить, что в этой же 23 статье указано, что лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу. Однако это происходит по их согласию и только по месту жительства. Следовательно, можно сделать вывод, что мужчин с III группой инвалидности могут мобилизовать с их согласия.

Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства,

– говорится в 23 статье Закона.

Однако следует сразу отметить, что человек с инвалидностью не должен игнорировать вручение повестки. Если ее вручили, то необходимо явиться в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими инвалидность. Такими документами являются:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о),

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или пенсионное удостоверение,

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности,

справки для получения льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

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Могут ли мобилизовать человека с ІІІ группой инвалидности: мнение адвоката

Как отметил адвокат Иван Либерман, ІІІ группа инвалидности – это легкая инвалидность. Она подразумевает и легкие расстройства здоровья, с которыми человек все же может воевать.

Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба,

– сказал адвокат.

Следовательно, по мнению адвоката, мужчин с ІІІ группой инвалидности могут мобилизовать. Основанием для этого может служить то, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством.

Кроме того, по его мнению, мобилизация мужчин с инвалидностью III группы возможна, ведь еще до войны многие украинцы подделали удостоверение с этой группой инвалидности. Делали это ради соцвыплат, льгот, поездок в санатории и т.д.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", – подытожил свое мнение адвокат Иван Либерман.