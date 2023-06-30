Также во время военного положения авто и другую технику могут изымать у предприятий и других субъектов. Отметим, что отвечает за это Министерство обороны. Именно оно формирует и подает запросы о количестве транспортных средств, которые нужны армии, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли исключенные из военного учета мужчины выезжать за границу
У кого могут изъять авто на нужды ВСУ
Отметим, что этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортном долге. Согласно этому документу, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на:
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- другие государственные органы, органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации;
- железные дороги;
- порты, пристани, аэропорты;
- нефтебазы;
- автозаправочные станции дорожного хозяйства;
- другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
- граждан, владельцами транспортных средств.
Следует сказать, что в этом частичном наряде не указаны лимиты транспортных средств. Они есть только в полной версии документа, который является тайной.
В то же время, любые другие бумаги не являются основанием изъятия у гражданина авто.
Проверка военкомов на честность
- После скандала с начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым, что, вероятно, приобрел недвижимость за границей почти на 200 миллионов, полученных нечестным путем, будет осуществлена проверка военкомов на честность.
- В частности, об этом заявил замминистра обороны Александр Павлюк. Генерал-лейтенант констатировал, что он получил от президента Владимира Зеленского задачу создать рабочую группу для проверки всех военных во всех регионах.
- "Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", – сказал он.