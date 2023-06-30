Также во время военного положения авто и другую технику могут изымать у предприятий и других субъектов. Отметим, что отвечает за это Министерство обороны. Именно оно формирует и подает запросы о количестве транспортных средств, которые нужны армии, – информирует 24 Канал.

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У кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Отметим, что этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортном долге. Согласно этому документу, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы, органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты, пристани, аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан, владельцами транспортных средств.

Важно! У вас "просто так" никто не имеет права забрать автомобиль – это может произойти только после представления территориальным центром комплектования вам частичного наряда, выдавшего ему Минобороны.

Следует сказать, что в этом частичном наряде не указаны лимиты транспортных средств. Они есть только в полной версии документа, который является тайной.

В то же время, любые другие бумаги не являются основанием изъятия у гражданина авто.

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