Мобилизация продолжается: может ли военный расторгнуть контракт во время военного положения

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Вместе с мобилизованными нашу страну защищают воины, заключившие контракты.

Многих интересует вопрос, может ли военный расторгнуть контракт во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Мобилизация в Украине: на каких специалистов сейчас спрос

Возможно ли расторгнуть контракт во время войны

Согласно закону, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту с момента объявления мобилизации, до объявления демобилизации могут уволиться со службы в таких случаях:

по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Кроме того, военные по контракту могут уволиться по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Военные-иностранцы и лица без гражданства, служащие по контракту в Украине, могут уволиться со службы по собственному желанию.