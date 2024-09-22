Можно ли обратиться в суд, если ТЦК отказал в отсрочке от мобилизации

Часть военнообязанных граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Впрочем, бывают случаи, когда ТЦК отказываются предоставлять ее.

Можно ли подать в суд из-за отказа ТЦК в отсрочке, ответила адвокат Екатерина Анищенко в интервью "РБК-Украина".

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Можно ли обжаловать отказ в отсрочке

Правозащитница отметила, что действующее законодательство не запрещает повторно подавать документы в ТЦК на получение отсрочки.

У меня в работе есть кейс, когда человек подавал документы на отсрочку, но получил отказ. Аргументировали, что перечень документов не был полным, хотя не указали, какого именно документа не хватало. Мы передавали тогда документы повторно,

– сказала Екатерина Анищенко.

Адвокат посоветовала в таких случаях при написании заявления четко указывать список документов, которые передаете. Это как описание вложения, если вы отправляете конверт.

Если, например, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа. Поэтому надо быть очень внимательным. Лучше не полениться, и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов,

– отметила юрист.

Анищенко привела еще один пример отказа в отсрочке из-за "неполного перечня документов". Отметила, в законе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеет мужчина, который ухаживает за матерью с 1 и 2 группой инвалидности.

"У родственника клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а отказ был потому, что не предоставлено заключения ВКК (что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе). А в законе указано, что должен быть или акт осуществления ухода, или заключение ВКК. То есть не два документа одновременно", – рассказала правозащитница.

Подчеркнула, что при таких обстоятельствах действительно можно обращаться в суд.

В этой ситуации мы будем уже подавать в суд на ТЦК. Просить отменить отказ в отсрочке, признать отказ неправомерным и обязать пересмотреть заявление и в конце обязать предоставить мужу отсрочку,

– рассказала Анищенко.

Кстати, адвокат заметила, что сроки предоставления отсрочки могут зависеть даже от области или района. Мол, четких сроков нет. Стоит учитывать, что кто-то может быть в отпуске, или по определенным причинам может не собраться комиссия.