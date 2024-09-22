Чи можна подати до суду через відмову ТЦК у відстрочці, відповіла адвокатка Катерина Аніщенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Чи можна оскаржити відмову у відстрочці

Правозахисниця зазначила, що чинне законодавство не забороняє повторно подавати документи до ТЦК на отримання відстрочки.

У мене в роботі є кейс, коли людина подавала документи на відстрочку, але отримала відмову. Аргументували, що перелік документів не був повним, хоча не вказали, якого саме документу бракувало. Ми передавали тоді документи повторно,

– сказала Катерина Аніщенко.

Адвокатка порадила в таких випадках при написанні заяви чітко зазначати список документів, які передаєте. Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт.

Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу. Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінитися, і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів,

– зазначила юристка.

Аніщенко навела ще один приклад відмови у відстрочці через "неповний перелік документів". Наголосила, в законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має чоловік, який доглядає за матір'ю з 1 і 2 групою інвалідності.

"У родича клієнта є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, а відмова була тому, що не надано висновку ЛКК (що особа з другою групою інвалідності потребує стороннього догляду). А в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок ЛКК. Тобто не два документи одночасно", – розповіла правозахисниця.

Наголосила, що за таких обставин дійсно можна звертатися до суду.

У цій ситуації ми будемо вже подавати до суду на ТЦК. Проситимемо скасувати відмову у відстрочці, визнати відмову неправомірною і зобов'язати переглянути заяву і врешті зобов'язати надати чоловіку відстрочку,

– розповіла Аніщенко.

До речі, адвокатка зауважила, що строки надання відстрочки можуть залежати навіть від області чи району. Мовляв, чітких термінів немає. Варто враховувати, що хтось може бути у відпустці, чи з певних причин може не зібратися комісія.