Координатор помощи Украине от Германии считает, что нашему государству придется мобилизовать больше людей для пополнения потерь. Также это нужно для восстановления подразделений ВСУ.
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Немецкий генерал объяснил, зачем Украине мобилизация
По словам Фройдинга Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат. В частности, это произойдет не просто из-за количества потерь.
Но и из-за того, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации,
– объяснил немецкий генерал.
Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии также отметил, что сейчас в нашем государстве обсуждают тип и объем мобилизации. Он отметил, что это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине.
"Существует этот разрыв между возрастными группами 20 и 40-летних. Поэтому экономической способности своего государства украинцы должны уделять столько внимания, сколько и его военной способности", – отметил он.
В комитете Рады обнаружили нюансы в законопроекте о мобилизации
- Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новая редакция законопроекта о мобилизации "несколько лучше" предыдущей версии. Однако и в этом документе все же имеются определенные нюансы.
- В частности, одна из норм касается мобилизации людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью. А другой спорный вопрос, по мнению Чернева, касается повесток в электронном кабинете.
- В конце концов Чернев отметил, что новый законопроект о мобилизации еще подлежит обсуждению. В комитете также хотят пригласить Минобороны и услышать, почему не были включены нормы и почему появились некоторые новые.
- Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко во время брифинга заявил, что законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета могут принять в первом чтении уже на этой неделе.