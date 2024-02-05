Координатор помощи Украине от Германии считает, что нашему государству придется мобилизовать больше людей для пополнения потерь. Также это нужно для восстановления подразделений ВСУ.

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Немецкий генерал объяснил, зачем Украине мобилизация

По словам Фройдинга Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат. В частности, это произойдет не просто из-за количества потерь.

Но и из-за того, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации,

– объяснил немецкий генерал.

Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии также отметил, что сейчас в нашем государстве обсуждают тип и объем мобилизации. Он отметил, что это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине.

"Существует этот разрыв между возрастными группами 20 и 40-летних. Поэтому экономической способности своего государства украинцы должны уделять столько внимания, сколько и его военной способности", – отметил он.

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