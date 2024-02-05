Координатор допомоги України від Німеччини вважає, що нашій державі доведеться мобілізувати більше людей для поповнення втрат. Також це потрібно для відновлення підрозділів ЗСУ.
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Німецький генерал пояснив, навіщо Україні мобілізація
За словами Фройдінга Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів. Зокрема, це відбудеться не просто через кількість втрат.
Але й через те, що війська, деякі з яких на фронті вже 24 місяці, потребують регенерації,
– пояснив німецький генерал.
Очільник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини також зазначив, що зараз в нашій державі обговорюють тип і обсяг мобілізації. Він наголосив, що це політичний і соціальний переговорний процес, в якому також відіграє роль демографічна ситуація в Україні.
"Існує цей розрив між віковими групами 20 та 40-річних. Тому економічній спроможності своєї держави українці мають приділяти стільки ж уваги, скільки і її військовій спроможності", – зауважив він.
У комітеті Ради виявили нюанси в законопроєкті про мобілізацію
- Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію "дещо краща" за попередню версію. Однак і в цьому документі все ж наявні певні нюанси.
- Зокрема, одна з норм стосується мобілізації людей, що доглядають за особами з інвалідністю. А інше спірне питання, на думку Чернєва, стосується повісток в електронному кабінеті.
- Зрештою Чернєв зазначив, що новий законопроєкт про мобілізацію ще підлягатиме обговоренню. У комітеті також хочуть запросити Міноборони й почути, чому не були включені норми й чому з'явилися деякі нові.
- Крім того, перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко під час брифінгу заявив, що законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку можуть ухвалити у першому читанні уже цього тижня.