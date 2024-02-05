Координатор допомоги України від Німеччини вважає, що нашій державі доведеться мобілізувати більше людей для поповнення втрат. Також це потрібно для відновлення підрозділів ЗСУ.

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Німецький генерал пояснив, навіщо Україні мобілізація

За словами Фройдінга Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів. Зокрема, це відбудеться не просто через кількість втрат.

Але й через те, що війська, деякі з яких на фронті вже 24 місяці, потребують регенерації,

– пояснив німецький генерал.

Очільник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини також зазначив, що зараз в нашій державі обговорюють тип і обсяг мобілізації. Він наголосив, що це політичний і соціальний переговорний процес, в якому також відіграє роль демографічна ситуація в Україні.

"Існує цей розрив між віковими групами 20 та 40-річних. Тому економічній спроможності своєї держави українці мають приділяти стільки ж уваги, скільки і її військовій спроможності", – зауважив він.

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